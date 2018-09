Cáncer – Jueves 13 de septiembre de 2018: hay un toque de inspiración en tu vida amorosa

A la hora de hablar, tus palabras deben ser matizadas con ternura y comprensión para que no suenen autoritariamente en los oídos ajenos ya que eso no tiene nada que ver con la naturaleza hermosa de tu signo canceriano.

Amor

Vive tu realidad actual y disponte a ser feliz en todo momento y a toda hora. No es el tiempo de recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices sino de gozar el presente de una manera íntegra.

Salud

No permanezcas mucho tiempo con tu ropa mojada en el cuerpo si acaso recibes una lluvia porque este día estás expuesto a catarros y existe una menor tolerancia de tu organismo a las infecciones oportunistas.

Trabajo



Te rodean ciertas gentes que no son del todo amables, pero no te inquietes porque no tienen que ver contigo. Hay personas enojadas en tu empleo que tienen sus problemas personales y manera de ver la vida. Haz lo tuyo si estás trabajando este jueves.