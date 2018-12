Cáncer – Jueves 13 de diciembre de 2018: una experiencia excitante

Hoy jueves quieres hacerlo todo en un día. Tranquilo, canceriano, las situaciones no deben adelantarse. Una cosa es no dormirse, estar alerta y con la chispa encendida, y otra es andar nerviosamente de un lado a otro. No te dejes impresionar por una apariencia y hurga, ve al fondo de las cosas, descubrirás la felicidad donde menos esperas. Estos días de diciembre estarán cargados de un tono festivo y entusiasta en el que habrá de todo. No te impacientes, aún las cosas más difíciles se resolverán de modo efectivo.