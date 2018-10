Cáncer - Jueves 1 de noviembre: te envuelve un aura inspiradora y alegre

A pesar de tu confusión inicial es posible que empieces a tomarlo en serio. No sería mala idea explorar esta posibilidad y vivir la aventura que te está regalando la vida para que este fin de año que ya está llegando sea todo lo extraordinario que deseas sea.

Amor

A pesar de todo vas a salir muy bien de un lío amoroso y un triángulo sentimental, pero mucho cuidado porque una persona comprometida te está dando vueltas y si no descubres sus intenciones reales podrías involucrarte en algo que te dañaría emocionalmente a corto y largo plazo.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tus vivencias, lo que has aprendido en las experiencias pasadas.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Cáncer: no seguir una rutina adecuada en cuestiones de salud, descuidar tu ritmo normal de vida, sueño, alimentación y actividad.

¿Qué debo evitar?: las interrupciones y digresiones que no tienen que ver nada con lo que estás haciendo.