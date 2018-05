Cáncer en mayo 2018: se acentúa tu capacidad de observación, el amor te espera

El panorama que se presenta en tu horóscopo no podía ser mejor en este mes preludio a tu próximo ciclo de cumpleaños que comenzará en junio 21. La energía directa de Venus, desplazándose a tu signo desde el día 19 no solamente te ayuda a encontrar las palabras adecuadas en los momentos apropiados sino a orientar tu energía de una forma concreta hacia el hogar y la familia.

Amor



Si es necesario olvida algo que no tiene tanta trascendencia en tu relación, pero que le estás concediendo demasiada importancia, lo cual puede estropear tu felicidad. En el terreno amoroso no hay motivos para inquietarte si hubo alguna situación inesperada. El agua tomará su nivel y pronto todo será mejor que antes. Lo importante es que no te dejes llevar por ningún pensamiento triste o un comentario de quienes solamente ven el lado feo de las cosas.