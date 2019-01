Cáncer en enero de 2019: el nuevo año trae una total renovación en tu vida

El año comienza para ti con un verdadero enjambre de transformaciones en un ciclo totalmente transformador pues ocurren los dos primeros eclipses del año, uno de ellos, precisamente, de tu regente, la Luna, la súperluna del 21 o del "lobo de fuego". Inicias en año 2019 con un período de transformaciones internas una revalorización de tu vida, tus prioridades, lo que te importa y lo que no es tan importante. Sabrás decir que "no" en su momento y al hacerlo te sentirás satisfecho contigo mismo.

Amor

No vayas a creer todo lo que escuches porque posiblemente se traten de mentiras o cuentos sin fundamento. Particularmente, si llegan a tus oídos comentarios poco positivos sobre una persona que amas o te interesa, no los tomes al pie de la letra ya que durante esta etapa de los eclipses suelen ocurrir confusiones y malas interpretaciones que pueden causar disgustos familiares o de parejas. Simplemente, no les prestes atención.