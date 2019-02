Cáncer en el mes de febrero de 2019: alto nivel de energía, resolverás muchas cosas

Febrero es un mes singular para los cancerianos como tú. Con la Luna en tu signo opuesto abriendo y cerrando el mes, el novilunio del 5 y el plenilunio del 19 tu signo canceriano estará de fiesta, gozando de un alto nivel de energía y con mucho entusiasmo para todo. Es menester que aproveches bien ese alto nivel de energía para que hagas todo lo que tienes pendiente y que has estado procrastinando, o sea, dejándolo siempre “para mañana”. Es un mes de uniones sensibles así que disfrutarás de unos días como lo habías soñado, pon de tu parte, supera las dudas y vive lo que la vida te está regalando

Amor

Algo hermoso sucede que te hará ver a tu pareja con otra óptica pues en un hecho poco usual descubres facetas de su carácter que te inspiran amor y ternura. Es el tiempo de la reunión feliz con una persona especial. Si no tienes una relación estable no te preocupes porque ahora es lo mejor que te conviene a fin de no poner los ojos en la persona equivocada.