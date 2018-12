Cáncer en diciembre de 2018: estás en un tono de inspiración, atiéndelo

Salud Tu salud está en un buen momento porque tu voluntad está fortalecida, así que cuando vayas a hacer algo ¡hazlo! El secreto está en la constancia, el seguimiento pues de nada vale hacer un día mucho y luego no hacer más nada. Este es un tiempo de acciones volitivas y tú lo sabes bien, canceriano.

Dinero y fortuna

El progreso económico tiende a ser intermitente, o sea, no recibes el dinero enseguida sino de manera gradual. Planifica tu economía de modo tal que no te veas envuelto en situaciones comprometedoras con cheques que no tengan fondos. Con un toque de organización todo es posible, Cáncer.