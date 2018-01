Cáncer – Domingo 7 de enero 2018: Un fin de semana de aventuras

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Este es un buen día para planear alguna actividad recreativa con tu pareja o con alguien que sea de tu círculo familiar o íntimo. ¡Te están haciendo falta unas vacaciones y debes apresurarte a tomarlas cuanto antes, canceriano! Estarás en un buen momento para realizar un negocio familiar, comprar o invertir en casas o terrenos. Lo único que debes evitar es actuar impulsivamente en el amor pues la influencia de Marte en tránsito por tu elemento, agua, tiende a volverte algo agresivo a la hora de hablar o proceder lo cual podría causarte dificultades en tus relaciones personales.



Amor

¿Soltero o soltera? Decídete y no continúes esperando la pareja perfecta porque tendrías que mandártela a hacer con un programa de computadora. Tienes a tu alrededor las personas reales que esperan por ti, y en una de ellas puede estar tu felicidad. Si estás soltero o soltera y buscando una relación deja que sea tu sexto sentido el que te indique lo que te conviene.

Salud

La energía planetaria es positiva y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Un buen día para recuperar energías y restablecer la salud perdida.

Trabajo

Aprovecha esta coyuntura planetaria para revisar tus papeles, resúmenes y documentos. Prepara un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista de trabajo mañana lunes al comenzar la semana laboral con el feliz desarrollo de tu día zodiacal, afortunado, canceriano.

Dinero y fortuna

No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues este domingo, aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. No confíes mucho en los juegos de azar porque en ellos no está la solución de tus problemas financieros.