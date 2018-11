Cáncer – Domingo 4 de noviembre de 2018: te envuelve un tono armónico y elegante

Debido al choque entre dos fuerzas cósmicas en tu signo canceriano y a la acción inminente del novilunio en tu elemento agua durante estos próximos días de noviembre, es posible enfrentes una desilusión o decepción amorosa o sentimental. Sin embargo, como te he indicado otras veces, en la vida no hay fracasos sino lecciones para aprender.

Amor Las cuestiones del corazón, o sea, del amor, muchas veces no tienen explicación, así que no se las busques. Lo principal es que actúes siguiendo tus inspiraciones, tus motivaciones y seas siempre fiel y genuino a tu naturaleza canceriana.

Dinero y fortuna

Espera un dinero en un negocio interesante, pero si no estás versado en esas cuestiones asesórate muy bien antes de complicarte haciendo algo que luego te cause problemas y dificultades por no haber leído bien la parte de los contratos escritos con letra pequeña.