Cáncer – Domingo 30 de diciembre de 2018: algo excitante ocurre en tu vida

La posición del planeta del amor es propicia para aumentar tus posibilidades de ser cada día más feliz y dichoso, si te lo propones, y no te dejas impresionar por gentes negativas. Un domingo interesante porque vas a estar en una buena posición para determinar lo que harás con cierta proposición que te han hecho recientemente y no sabías el camino a escoger.

Felizmente tu intuición canceriana está ahora muy acentuada y si confías en ella, al mismo tiempo que te apoyas en tu intuición, lograrás resultados sorprendentes. En cuestiones del amor, espera, no es buen momento para empezar una relación con quien no conoces bien.

Amor

Lo que has estado deseando en el fondo de tu corazón está a punto de cristalizarse. Por el momento ten paciencia y no te adelantes a los acontecimientos pues no te conviene exagerar nada ni precipitarte.