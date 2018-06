Cáncer – Domingo 3 de junio del 2018: la Luna acuariana te acerca a lo imprevisible

La influencia de la Luna acuariana crea un espacio fantasioso dentro de tu vida, canceriano. Ocurrirán diferentes situaciones que te forzarán a cambiar tus planes a última hora, pero será mejor así, podrás aprovechar el tiempo y canalizar tu energía en la dirección adecuada. Canaliza tus sueños de forma positiva, creando belleza y poesía, pero no pierdas de vista tus gestiones concretas o estarías viviendo en una nube y eso no te conviene. Las cosas que esperas no te van a llegar si no luchas para alcanzarlas.