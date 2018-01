Cáncer – Domingo 28 de enero del 2018: ¡Sacude la negatividad!

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, está en Géminis, pero desplazándose hacia Cáncer. Estamos a cuatro días de la superluna y el eclipse. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Ceres que sigue retrógrado en Leo.

¡Nuevo! Revisa tu biorritmo astral al final del horóscopo de hoy

Este es un día dichoso del amor, la noche de la conquista y el placer sensual en toda su magnitud. No lo desperdicies y entrégate a la pasión, la vida está hecha de estos momentos, canceriano y si te pones a pensar en lo que no tienes entonces no podrís disfrutar lo que realmente tienes. Si prestas atención a las murmuraciones y chismes asociados con tu pareja echarías a perder tu relación, pues hoy cierta posición planetaria podría volverte muy impresionable y algo inquieto.



Cómo decorar tu casa según tu signo zodiacal Te recomendamos cómo renovar la decoración de tu hogar con algunos tips del feng shui a continuación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El Feng Shui es el arte que busca mantener el equilibrio del ser humano con el medio ambiente, así como con los materiales que conforman su hábitat. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como sabemos, cada signo tiene diferentes necesidades y características específicas, es por eso que aquí te decimos qué elementos utilizar en la decoración de tu hogar, de acuerdo a la personalidad y los elementos que rigen a tu signo zodiacal. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aries

Eres activo, creativo, aventurero e impulsivo, con reacciones que pueden llegar a ser algo bruscas. Tu lema es “atreverse ahora, arrepentirse después”. Es por eso que en el hogar, optas por las decoraciones poco convencionales. Te gusta vivir en un espacio limpio, ordenado y muy espacioso. Agregar elementos en todas las habitaciones de la casa en tonos violeta o rojo, brindarán energía y vitalidad a tu vida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tauro

Te gustan las cosas bonitas que te ofrece la naturaleza, en general eres una persona de gustos sencillos que ama y sabe apreciar la belleza en todos los aspectos. Tú mismo irradias armonía y sensualidad. Eres realista, con los pies en el suelo. Te gusta vivir de manera cómoda y poco ostentosa, en espacios abiertos que te permitan sentirte en contacto con el exterior. Colocar plantas, una pequeña fuente o algún elemento que tenga que ver con la naturaleza, brindará tranquilidad, armonía y paz al hogar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

El signo de Géminis es un signo dual, lo que te permite adaptarte fácilmente a cualquier situación. Sensible e intuitivo, te gusta aprender cosas nuevas y rodearte de gente dispuesta a compartir tus ideales. Te gusta vivir en un espacio donde te sientas seguro y cómodo, impregnado de tu personalidad. Optar por decorar la casa con adornos sencillos, pero útiles, te ayudará a encontrar mayor estabilidad en el ámbito emocional. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer

Eres una persona sensible. Sin embargo, posees un caparazón duro para protegerte del exterior. Tu interior es frágil, tiendes a pasar a lo largo de tu vida por altibajos emocionales, y sueles rememorar a tu infancia en busca de respuestas sobre tu “yo” actual. En ocasiones te enfrentas a la vida con cierto miedo hacia el futuro. Te gusta vivir en un espacio “bonito”, que cumpla con tus expectativas. Busca la manera de que la luz entre a tu hogar. Decorar con colores cálidos, te hará sentir menos estresado y podrás descansar mejor.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Leo

Eres fuerte, admirado por todos y tu poder es el motor de tu vida. A menudo caes en la superficialidad y la ostentación, aunque también hay que decir que eres mucho más que la imagen que los demás hacen de ti. Te gusta vivir de manera exuberante, a veces caes en el error de saturar tu hogar con demasiadas decoraciones. Recuerda que a veces, menos es más. Decorar la casa con colores poco llamativos, como blanco, negro o café, aportarán equilibrio a tu vida y te hará sentir con una felicidad inusual. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

Prudente y razonable, posees en ocasiones un espíritu crítico y analítico sobre ti mismo y sobre los que te rodean. Eres meticuloso y te gustan las cosas bien hechas, pero ¡ojo! bien hechas a tu manera, que es la única válida a tu modo de entender. Puedes llegar a obsesionarte por pequeños detalles que los demás apenas ven. Te gusta vivir en un espacio decorado y ordenado por ti. Eres amante de la limpieza y el buen gusto. Decorar la casa con elementos de madera, traerá energía positiva que te ayudará a mantenerte lejos de enojos y malos entendidos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra

Eres dulce y seductor. Te gusta rodearte de belleza. Tu realización personal pasa por el contacto y la forma de relacionarte con los demás. Inquieto y curioso por naturaleza, tiendes a sentirte a menudo frustrado e insatisfecho cuando crees que las cosas no van por el camino que tú quisieras. Difícilmente te comprometes, pero cuando lo haces, tu compromiso es firme. Te gusta vivir aisladamente, en un lugar silencioso dónde te sientas tranquilo y relajado. Optar por una iluminación tenue y aromas suaves en el hogar, te brindará un estado de relajación y una paz interior que hace tiempo no experimentas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión

Signo del instinto, de la potencia, de la seguridad, así como del mundo interior, de los fantasmas que cada uno alberga en su interior. Eres una persona extrema en todo lo que emprendes, te haces notar sin quererlo, pues tu paso firme, seguro y fuerte se hace sentir. No pasas desapercibido. Te gusta vivir bajo tus propias reglas y condiciones, no toleras el caos ni el desorden. Adquirir una reliquia o decorar la casa con objetos del pasado, te ayudará a encontrar solución a ese problema que te aqueja desde hace tiempo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario

Eres una persona independiente, franca y amable, abierta a los demás, a los nuevos desafíos. Eres idealista, generoso y sincero, no tienes miedo de tus palabras. Te gusta rodearte de sabiduría y conocimientos. Tu temperamento es propenso al buen humor y al optimismo. Te gusta vivir en un lugar alegre, con colores llamativos que te contagien felicidad. Decorar la casa con cuadros o fotografías, le aportará a tu vida la vitalidad y la energía positiva que necesitas día a día Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Capricornio

Ambicioso y multifacético, con una enorme disciplina en el trabajo, aunque también en otros ámbitos de tu vida, en busca continua de una realización profesional y, por extensión, personal. Discreto y tranquilo, recorres el camino fijado en tu vida sin hacer notar tus intenciones, lo que te vuelve misterioso e imprevisible a los demás. Te gusta vivir en un lugar único, digno de que quien lo visite, no lo olvide jamás. Decorar la casa con elementos originales de metal o piedras preciosas, alejará malas energías que provienen del exterior. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Acuario

Eres un ser social y siempre sueles rodearte de amigos y de gente conocida. Eres idealista, con un gran sentido de la justicia y de la tolerancia, te comprometes en ese sentido con tal de ayudar en la medida de lo posible a hacer de tu mundo un lugar mejor. Simbolizas la esperanza y los sueños, la espiritualidad aplicada a la vida real. Te gusta vivir en un lugar que refleje paz, que sea cómodo para ti y para los demás. Decorar la casa con colores diversos en tonos alegres, te ayudará a llenarte de fuerza y energía positiva para enfrentar cualquier reto.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

Eres un signo dual, difícil de describir, pues tu imaginación y mundo interior no tienen límites. Tú mismo puedes tener en ocasiones dificultad para determinar dónde termina lo real y dónde empieza lo imaginario. Tu gran sensibilidad e intuición incrementan tu receptividad a aquellas cosas difícilmente perceptibles para los signos más terrenales. También eres más vulnerable y frágil que los demás signos. Te gusta vivir en un lugar iluminado, espacioso y con poco ruido. Decorar la casa con elementos relacionados al mar, una pintura o algunos libros, brindara paz y tranquilidad interior. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Amor



Tu signo canceriano está envuelto en un aura atrayente que acerca a ti el amor en múltiples aspectos y circunstancias. La proximidad del tránsito de tu regente a tu signo convertirá el resto del fin de semana, y mañana lunes, que es tu día zodiacal, en un par de días inolvidables en el plano sentimental.



Mi actitud ante la vida cambiará todo a mi favor

Salud



Tú, canceriano, como signo del elemento agua, eres sumamente sensible y receptivo. Tu salud está muy ligada a tus reacciones y actitud. La forma en que respondas hoy a los contratiempos diarios tendrá repercusión en tu cuerpo y mente. Apártate de las tensiones que puedas evitar y eliminarás trastornos digestivos y nerviosos.

Trabajo



¿Buscas trabajo? Tranquilo. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo y no debes arriesgarte. Este tiempo tómalo para capacitarte bien, cerciorarte que tienes todas las calificaciones y prepararte adecuadamente para una próxima entrevista laboral que será exitosa en la medida que tú acudas a ella con una actitud positiva y mayor confianza en ti mismo.



publicidad

Dinero y fortuna



Las cuestiones relacionadas con el dinero que te llega están bien auspiciadas en estos momentos, pero no olvides ponerte al día en tus pagos, consolidar tus tarjetas de crédito y hacer las cosas de una forma sensata para no endeudarte más este mes y así poder tener un año con más liquidez y menos ansiedades de índole económica.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: Muy alto

Dinámica cósmica que debes aprovechar: Tu sinceridad, capacidad de comunicarte, empatía

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Cáncer: La susceptibilidad

¿Qué debo evitar?: Guiarme por apariencias



Brujomanía parte 1