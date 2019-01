Cáncer – Domingo 27 de enero de 2019: la Luna escorpiónida activa tu sensualidad

Si estás soltero o soltera estás a punto de establecer lazos sentimentales fuertes entre tú y otra persona los cuales inicialmente serán de amistad, pero que paulatinamente se irán convirtiendo en algo más. No te desesperes porque si muestras demasiada insistencia el resultado sería contraproducente.

No te conviene exagerar nada ni precipitarte particularmente mientras tengas a tu regente, la Luna, en tránsito por el signo escorpiónido. Te motiva un nuevo estudio, algo que acentúa tu capacidad intelectual y te ayuda a superarte en tu profesión o vida personal.

Amor No regales tu dinero ni tu esfuerzo a quien no lo sabe apreciar. Ponte firme, especialmente con quienes piensan que pueden manipularte sentimentalmente diciéndote cosas agradables al oído. Utiliza y aplica tu fina intuición que te ayuda a discernir lo bueno, y separar lo malo.

Salud La ansiedad suele causar palpitaciones y dolores en el pecho. Si es tu caso no te atormentes innecesariamente suponiendo padecimientos asociados con el corazón. Por supuesto, si dudas o persisten las molestias, consulta a tu médico, pero ten presente que hay dolores pectorales de índole muscular, o artrítico o de otra índole.

Trabajo

Estás en un camino interesante para enfrentar una nueva oportunidad. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado relativamente bien se te acerca para proponerte algo muy interesante. No le desestimes y escucha lo que tiene que decirte y luego toma tus propias decisiones.