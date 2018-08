Cáncer – Domingo 26 de agosto de 2018: terminarás el mes en un tono alegre

Tu realidad es el aquí y el ahora, el resto es algo pasado, o un futuro que aún no existe. Hay un toque susceptible en tu horóscopo que podría comprometerte si te vuelves demasiado sensible y tomas de una forma personal lo que escuches y te digan. Actúa con los pies sobre la tierra, en tu vida amorosa porque no es el día de las peleas ni discusiones, ni tampoco de las aclaraciones.