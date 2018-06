Cáncer – Domingo 24 de junio del 2018: algo excitante ocurre en tu vida

Este es un ciclo importante para revisar la forma en que estás conduciendo tu relación, como dispones tu tiempo libre y si te conviene continuar con una amistad que a todas luces no es sincera contigo. Toma acción, no te desvíes de tus metas, pero tampoco dejes que la intolerancia te impida actuar con mayor flexibilidad. El éxito está en que combines tu inteligencia con la discreción.

Cuídate la piel que en este ciclo está muy sensible. No dejes de aplicarte buenas cremas y aceites humectantes para mantenerla saludable y lozana. Si debes exponerte directamente a los rayos del Sol no olvides la protección adecuada.