Cáncer – Domingo 24 de diciembre 2017: ¡Hay dinero a la vista!

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis. Urano, regente de Acuario, sigue retrógrado en tránsito por el signo de Aries, y el planetoide Ceres lo hace por Leo. Todos los demás planetas están directos.

Existe una coyuntura astral que te encaminará hacia un empleo en horas extras, el cual, una vez comenzado podría convertirse en tu trabajo principal. Estás en una etapa donde afortunadamente contarás con opciones para escoger en el amor. El azar te da sorpresas y debes prestar atención a los mensajes subliminales que te están llegando en sueños y por inspiraciones pues podrías recibir dinero y fortuna en ellos. Pon orden en tus asuntos y no te dejes impresionar por nada negativo pues la suerte está de tu parte y has comenzado a transitar por un camino de éxito y prosperidad que te permitirá conquistar triunfos de todo tipo. Con tu regente, la Luna, en tránsito por un signo de tu mismo elemento, agua, te sientes vibrar en lo más íntimo de tu ser interno y el amor se vuelve real en tu vida.



Amor

En este domingo notarás ciertos cambios de carácter en la persona que está contigo que te pueden asombrar. Comienzas una fase muy positiva en tu relación amorosa, mucho más estable. Si no tienes pareja no te sentirás solo. La energía de la Luna te vuelve muy sensible, te percatas de todo lo que está sucediendo enseguida.

Salud

Separa un tiempo en tu agenda para la meditación y relajación. Estás muy excitado últimamente y requieres un período de calma mental y tranquilidad. Si puedes ingresar en algún curso de yoga o práctica similar te será sumamente beneficioso.

Trabajo

El tiempo dedicado hoy a limpiar la casa, arreglar los armarios y poner orden en tus asuntos domésticos se revertirá de manera positiva en la forma como aproveches el fin de semana que ya está terminando. Prepárate para el lunes.

Dinero y fortuna

Como ahora estás tan intuitivo y sensible todo puede sucederte, canceriano. La fortuna puede llegarte inesperadamente en un concurso, competencia o sorteo. Si te invitan a asistir a un casino acompañando a algunos amigos sigue tus impulsos intuitivos y posiblemente tengas sorpresas muy agradables en el azar.