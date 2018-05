Cáncer – Domingo 20 de mayo del 2018: te estarás preparando para lo mejor

Se aclaran situaciones que te inquietaban desde el punto de vista sentimental, canceriano. Vas a recibir un dinero, ve planeando la forma en que vas a invertirlo. En el terreno amoroso no hay motivos para inquietarte si hubo alguna situación inesperada. El agua tomará su nivel y pronto todo será mejor que antes.

Lo importante es que no te dejes llevar por ningún pensamiento triste o un comentario de quienes solamente ven el lado feo de las cosas. Tienes en tus manos la capacidad de salir adelante, tu iniciativa y entusiasmo serán la clave de tu éxito futuro.

Amor

Si es necesario olvida algo que no tiene tanta trascendencia en tu relación, pero que le estás concediendo demasiada importancia, lo cual puede estropear tu felicidad. Aprovecha ahora que tienes al planeta del amor en tu signo y tu palabra es fluida y elocuente.

Salud



No te apartes de tus metas de salud porque esos desvíos debilitan tu voluntad y te hacen sentir mal contigo mismo al no poder lograr la disminución del peso corporal ni recibir los beneficios del régimen alimenticio que te has propuesto.