Cáncer – Domingo 17 de diciembre 2017: Cuidado con tus decisiones, Mercurio está retrógrado

Deberás ser muy selectivo en el amor, no te dejes envolver por los manipuladores. Más… Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, está en Sagitario acercándose al último novilunio del año. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo ni permitas que la inercia la aparte de tu lado. Deberás ser muy selectivo a la hora de tomar tus decisiones porque podrías complicarte si dejas que sean las emociones las que te dirijan y no prestas atención a las condiciones objetivas que existen a tu alrededor. Si estás soltero, o soltera, hay buenas noticias para ti, y si tienes pareja, obra con discreción para no decir nada que pueda causar fricciones sentimentales entre ambos sobre todo ahora que Mercurio, planeta de las comunicaciones, está retrógrado.



publicidad

Amor

Muchas cuestiones que te parecían complicadas o difíciles comienzan a encauzarse en otra dirección y aquello que una vez te causó preocupaciones o dolores sentimentales se vuelca al pasado.

Salud

Si estás en algún equipo escolar o te interesa jugar con otras personas como parte de tu actividad física hoy es un buen día para participar en juegos competitivos o en actividades deportivas pues tu salud goza un nivel alto de energía.

Trabajo

Si tienes asuntos laborales pendientes proponte resolverlos acudiendo en persona a los sitios indicados. Los asuntos de trabajo que se hagan a través del teléfono y la correspondencia pueden demorarse algo en estos momentos y no ser efectivos.

Dinero y fortuna

Estarás recibiendo ingresos adicionales y es hora de empezar a invertir en tu futuro. Separa un dinero adicional para las eventualidades. Lo que dediques ahora a ese fin te será de mucha ayuda en las próximas semanas y fin de año.