Cáncer – Domingo 16 de diciembre de 2018: podrás poner en marcha un plan atrevido

La prudencia se impone, particularmente a la hora de hablar con tu pareja cuestiones que deben ser esclarecidas. Evita pláticas asociadas a situaciones superadas con tu “ex”. Si vives una relación amorosa feliz no la entorpezcas trayendo a colación comparaciones pasadas de romances terminados. Cuida de no involucrar las experiencias con una relación que hubo hace tiempo con el presente en medio de un contexto que podría causar tensiones. Ahora lo que se presenta en tu vida es para enseñarte a ser más realista y vivir con mayor intensidad tu presente, no lo olvides.