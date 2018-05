Cáncer – Domingo 13 de mayo del 2018: dispondrás de una reserva extra de energía

No te dejes abatir por una persona llena de problemas, complejos y frustraciones que se te va a acercar tratando de contagiarte con sus quejas. Atiéndela con simpatía, pero no te involucres en sus manejos, Cáncer. Este es un fin de semana feliz, no tienes por qué permitir que te roben tu energía con lamentaciones y quejas. Tus ideas fluyen a tu mente muy afiladas y debes diferenciar las que tienen base real de las suposiciones, solamente así tomarás buenas decisiones. Este es tu domingo de las resoluciones inteligentes.