Cáncer – Domingo 11 de febrero 2018: nada de actuar por impulsos, razona bien todo

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Capricornio. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Si encuentras resistencia, no insistas, haz lo tuyo y no luches contra la corriente. Con esa actitud nada te incomodará y tendrás un día y noche estupendos en tu vida íntima y social. Posiblemente te encuentres en el medio de una situación algo extraña que ponga a prueba tu inteligencia y capacidad de responder adecuadamente a lo que se presente. Las circunstancias están cambiando rápidamente así que no te sientas mal por una negativa, o por algo que no sale como esperabas pues en asuntos del amor las realidades son diferentes a lo que has estado pensando. No obstante, lo que surja te satisfará plenamente.



Domingo 11 de febrero 2018

Cuando falten 4 días para el comienzo del año nuevo chino, el año del Perro de Tierra, te damos las siguientes recomendaciones.

Color que se recomienda usar: el púrpura Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Signo Rata - los nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008:

Limpia tu casa completamente, no dejes nada sin revisar, mueve los muebles de sus lugares, limpia detrás de neveras, estantes, todo debe estar organizado y limpio porque en la medida que lo hagas atraerás la prosperidad a tu hogar.

Día de limpieza interior, procura pasarlo consumiendo frutas frescas, evitando fritangas y comidas grasosas, toma té verde, no dejes de comer hoy berro o espinacas que te ayudarán en ese propósito.

Recicla, revisa tus armarios y elimina las ropas que no usas, haz un paquete y dónalas a alguna institución de ayuda a las personas necesitadas. Importante: no te deshagas de esas ropas porque estén manchadas o rotas sino porque ya no las usas tal vez porque no te sirvan o están pasadas de moda.

Amor



Un aumento inesperado de dinero te permitirá planear una nueva Luna de Miel. Deja a un lado los pensamientos negativos y toma algo de esos ingresos para regalarte una semana de placer junto a la persona amada.



Frase del día: haré lo que me dicta mi corazón y no cuestionaré por qué siento de una manera u otra, ¡viviré!





Salud



Aprovecha bien esta onda sanadora que ahora está esparciéndose en tu signo y haz lo que has deseado efectuar desde hace tiempo. Regálate unas vacaciones donde puedas ejercitarte, poner a funcionar tus músculos y relajar la mente.

Trabajo



Podrías enfrentar algunos cambios mañana lunes cuando comience tu semana laboral y sentirte algo descentrado en tu lugar de trabajo. No te desalientes sino continúa tu ritmo normal y pronto te habrás adaptado a esta nueva situación.

Dinero y fortuna



Las horas de la mañana te harán cambiar de planes y una indisposición de salud será bienvenida porque gracias a ella no harás un negocio poco productivo. Hoy se cumple eso de lo que sucede conviene, y tu economía saldrá beneficiada.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la amistad desinteresada que te ofrece un desconocido.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Cáncer: desconfiar de las intenciones ajenas.

¿Qué debo evitar?: las vacilaciones, actuar de forma inestable.





Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra, inclusive con dos de fuego, Leo y Sagitario en especial.

La relación más tensa: evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries.

Tu compatibilidad actual: estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Escorpión y Piscis.

Si estás soltero o soltera: conocerás a quien cambiará radicalmente tus valores y forma de ver la vida.