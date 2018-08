Horóscopo del 7 de agosto | Todo se estará renovando en tu vida

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, Mantente atento a los asuntos de negocios ya que en poco tiempo tendrás la oportunidad de efectuar una inversión que atraerá a ti la fortuna. Este martes aumentará tu simpatía entre tus compañeros y vecinos con esa onda positiva a tu alrededor y estarás en una magnífica disposición para trabajar bien en equipo y zanjar dificultades. No te precipites a comprar nada ahora ni efectuar inversiones grandes como una casa o terreno, espera un poco más hasta que la influencia retrógrada de Mercurio y Marte sea menos intensa. Hay augurios prometedores si piensas realizar un viaje en los próximos días aunque siempre tomando medidas de precaución ya que Mercurio retrógrado podría causar algunas demoras.

En el caso del elemento tierra Tauro, Virgo o Capricornio No dejes que los demás se aprovechen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades, sin remunerarte como mereces. El amor, y la fortuna, están rondando tu vida y tienes el camino expedito para declarar tus sentimientos, no te detengas a la hora de abrir tu corazón, la sinceridad siempre es preferible a la pose o la mentira. Por otra parte como hoy Urano entra retrógrado en un signo de tu elemento tiendes a estar algo impreciso y no saber exactamente lo que quieres, antes de tomar decisiones drásticas concédete un tiempo para reflexionar, particularmente si las mismas tienen que ver con tu vida amorosa o una relación de pareja.