Horóscopo del 4 de septiembre | No te dejes llevar por primeras impresiones

Hoy martes la Luna está en la fase cuarto menguante en el signo de Géminis. Hay un aspecto de 45 grados entre los planetas Júpiter y Saturno. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No asumas como cierto todo lo que escuches y no te dejes llevar por primeras impresiones cuando te encuentres frente a la posibilidad de un nuevo proyecto, relación o negocio. Aplica tu sentido común y no tendrás problemas en este mes de septiembre que está abriendo el último cuatrimestre del año 2018.

Si tu signo es del elemento fuego como Aries, Leo o Sagitario recuerda que estamos viviendo en un mundo dinámico el cual requiere renovación constante. Separa aunque sea media hora al día para estudiar técnicas novedosas en tu trabajo e informarte mejor de las tecnologías que se aplican en estos momentos. En cuanto a tu vida amorosa no te adelantes a los acontecimientos prometiendo algo de lo cual no estás seguro. En estos momentos te rodean muchas personas que tratarán de sacar ventaja económica de ti y si no te mantienes alerta podrías tener dificultades.

Si eres un nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, una invitación te coloca en el lugar justo en el mejor momento. No digas lo que no conviene ni actúes de manera impulsiva frente a una situación tensa en el orden emocional. Hoy todo apunta a una reconciliación que podrías estropear seriamente si no escuchas bien a tu pareja. Confía en los resultados de tus propios esfuerzos y no permitas que las personas pusilánimes y cargadas de ideas negativas vayan a apagar tu entusiasmo con ideas sombrías y tristes. Aléjate de ese tipo de gentes tan conflictivas.

Si eres nativo del elemento aire, o sea de Géminis, Libra y Acuario comprenderás la importancia de una actitud positiva y como mediante la visualización de tu futuro puedes cambiar el presente. Hay un encuentro en tu horizonte astral que puede significar el regreso a una vida en pareja con una persona muy especial, que siempre te ha amado y ahora está buscándote nuevamente. El azar puede darte una agradable sorpresa muy pronto. ¿Una decepción amorosa? Lo tomas tan deportivamente que te impresionas a ti mismo. Estás en un camino que te ayuda a olvidar desilusiones y mirar el futuro con esperanzas. Cuentas con todos los ingredientes para la felicidad.

Finalmente si tu signo es del elemento agua Cáncer, Escorpión y Piscis, un trabajo que dabas por terminado vuelve a tus manos para rehacerse y esto te incomoda. En vez de lamentarte, ponte a hacerlo para salir del mal rato lo más rápidamente posible. Darás pasos osados en una gestión que implica riesgos, pero que si resulta puede darte dinero. Si no lo intentas te quedarías con la duda. Un aviso: tienes una fuerte tendencia a querer llevar a tu pareja a tu mundo interior. No todos ven la vida con la misma intensidad que tú e intentar cambiar a otros pone en peligro tu estabilidad sentimental. Hay veces en que un tropiezo o dificultad se convierte en el motor necesario para echar a andar una nueva corriente de energía. Tú tienes la madurez necesaria para transformar un revés económico en una ventaja comercial. ¡Aplícala!

