Horóscopo del 4 de diciembre | Te sentirás empático con lo demás

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, se amplía tu horizonte habitual de compatibilidades amorosas. Encuentras personas que hasta estos momentos te eran indiferentes y que empiezan a mover tu interés sentimental. Estas entrando en una fase de tu vida en la que entiendes mejor las motivaciones ajenas y al mismo tiempo te vuelves más tolerante, aprendiendo a perdonar a todos aquellos que una vez de una manera u otra te causaron daño. ¡Evita la inercia! No hay peor aventura que aquella que no se vivió.

Si eres un nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, acaba de decirle que “sí” a esa persona que te interesa sentimentalmente y saldrás de dudas, no hay nada peor que las vacilaciones en el amor. Si tus problemas crónicos no han sido resueltos hasta ahora, hay buenas noticias cósmicas para ti pues a partir de estos momentos, con la buena influencia planetaria existente, atrás quedarán los malestares y dolencias del pasado. Tu responsabilidad y talento están dando sus frutos y tus superiores tienen puestos sus ojos sobre ti. Prepárate, pues en pocos días estarás recibiendo una noticia largamente esperada en relación a tu vida laboral.

Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario trabajo entran en un tono de renovación total. Se impone un cambio, una manera diferente de ver la vida. Hay una oferta de empleo o un viaje repentino que puede ayudarte económicamente. Si te invitan a un juego de azar, o te proponen una rifa, es muy probable ganar dinero. Este es un martes de realizaciones personales y sobre todo de reflexionar sobre la forma en que has venido actuando últimamente si los resultados obtenidos en tus gestiones no son los esperados. En el plano sentimental no te adelantes a los acontecimientos pues las frutas verdes causan daño y en cuestiones del amor es menester esperar que estén maduras antes de proceder a una declaración que si no se hace en el momento oportuno sería contraproducente.