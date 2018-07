Horóscopo del 31 de julio | No creas todo lo que te digan ni te prometan

Si eres nativo del elemento fuego, o sea Aries, Leo o Sagitario el paisaje astral que impera hoy en tu elemento exige de ti tolerancia, paciencia y una actitud deportiva ante la vida. Si algo no sale bien no te atormentes. No siempre se obtiene la perfección, y es preferible repetir un trabajo y no dejarlo mal hecho. Lo que va a verse son los resultados. Da lo mejor de ti, pero no te abrumas con excesos de preocupaciones, recuerda que hay cinco planetas retrógrados y las cosas tardan un poco más de lo habitual.