Horóscopo del 29 de mayo | La hermosa Luna de este martes trae cosas divinas

Los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio se sienten cautivados por la sonrisa y cariño de quienes les rodean. Prepárate para expresar lo que sientes, serás escuchado y si realmente esa persona es para ti no tendrás mucho trabajo en poder abrirle tu corazón.

En los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, este plenilunio en medio de la celebración del ciclo de cumpleaños geminiano irradia y difunde su efecto intuitivo y sensible a tu vida afectiva y familiar. Estás muy receptivo y eso es formidable.

Los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis viven una etapa de gran impacto emocional pues esta Luna llena de las flores conmociona tu ser interno. Una onda sensible y tierna te invade y al mismo tiempo te imbuye un sentimiento de reflexión que contribuirá a que veas la realidad con un toque más objetivo y cabal. No será fácil engañarte y aunque tus sueños y fantasías son muy altos, no dejarás por eso de ver tu presente con la ecuanimidad e imparcialidad que son necesarias antes de tomar una importante decisión.