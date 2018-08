Horóscopo del 28 de agosto | Un martes para romper la rutina

Si eres de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio levántate un poco más temprano que de costumbre para que puedas sacar adelante todas las cosas atrasadas que tienes y disfrutes más del fin de semana que en unos días tendrás frente a ti. Este es un ciclo importante en tu vida amorosa y familiar y no debes escatimar esfuerzos ni tiempo para demostrar a las personas que amas lo mucho que te interesan. Si estás preocupado por un traslado reciente en tu trabajo o la promoción a una nueva responsabilidad en tu empresa, no dejes que esas inquietudes te causen estrés o tensión. Tú tienes la capacidad para enfrentar los desafíos, sigue tu intuición y apóyate en tus conocimientos y experiencia previos.

Si eres de agua, o sea, Cáncer, Escorpión y Piscis gozarás de un día estupendo junto a quien representa para ti una gran pasión y la ternura. Algo que has estado deseando desde hace tiempo está a punto de cristalizar en tu trabajo, pero podrías estropearlo si insistes demasiado y muestras una actitud impertinente. Espera un poco, date tu lugar y verás resultados sorprendentes. No te desalientes si no recibes el dinero esperado o si una persona no te paga una deuda, ya llegará a tus manos.