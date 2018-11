Horóscopo del 27 de noviembre | Disfruta el día con tus seres amados

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, camina en tu vía sentimental con pies de plomo pues hay una tendencia cósmica a la brusquedad y lo que digas ahora podría causar incomprensión y problemas en tus relaciones amorosas. Cuida tus palabras y habla con mucha más sensibilidad. Sigue tus planes como lo has estado proyectando en estos días pasados y tendrás éxito. No te desanimes por los contratiempos que puedan surgir puesto que se tratan de los escollos normales existentes cuando uno cambia de trabajo. Analiza bien las reacciones de quienes están proponiéndote una compra importante. Si les notas demasiado ansiosos por vender sus productos y te empiezan a coaccionar e intimidar debes sospechar algo raro en el asunto.

Finalmente en el caso de los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, si has empezado a aburrirte con tu pareja actual y no hay ningún compromiso serio entre ambos, termina a tiempo. No siempre la felicidad viene a nuestra vida hecha a la medida como si la hubiésemos programado en una computadora. Lo principal es que analices lo que más te conviene y una vez tomada tu decisión actúes. Así lograrás conquistar la estabilidad que mereces y salir adelante de todas tus dudas. Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía. Aprovecha este toque amoroso que te rodea para declarar tu amor a quien parecía difícil de conquistar. No hay límites a tu tesón y fuerza de voluntad.