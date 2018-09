Horóscopo del 25 de septiembre | La Luna trae un toque romántico y seductor

En el caso del elemento aire, como son Géminis, Libra y Acuario una cuestión sentimental que te estaba preocupando va a tener soluciones inesperadas y pronto recuperarás el terreno que pensaste habías perdido. No hay nada negativo en tu entorno así que aprovecha la energía que tienes para convertir un aparente fracaso en experiencia positiva. Este es tu día para arreglar esos pequeños problemas que te han mantenido distante de una persona amada. Si disfrutas de una relación estable, demuestra tu amor, hazlo como tú sabes hacerlo. No olvides que ahora más que en otras ocasiones debes ser tú quien tome la iniciativa si ocurrió algún malentendido entre tú y tu pareja. De esa manera este próximo fin de semana será excepcional y no habrá nada que lamentar. Te encuentras muy bien auspiciado en tu trabajo y esto te hace sentir con paz mental. Una buena noticia: esa situación que pareció haberse interpuesto entre tú y otra persona ahora se soluciona de una forma efectiva y directa.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua como son Cáncer, Escorpión y Piscis estás envuelto con un carisma seductor, encantador. Las influencias planetarias que en estos momentos están incidiendo en tu elemento son alentadoras. Tu sentido de ahorro que has tenido que afinar para no malgastar tu dinero, está rindiendo frutos y cuentas con más ingresos. Es importante que mantengas este ritmo de compras y gastos para puedas disfrutar tus ganancias con menos presiones económicas. Una situación emocional o sentimental que parecía estarse escapando de tus manos se resuelve de forma satisfactoria para ambos. No te inquietes, lo que temías no sucederá ¡al contrario!