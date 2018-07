Horóscopo del 24 de julio | Vienen muchos beneficios económicos

Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario reciben un impacto altamente positivo con el tránsito lunar al elemento tierra. Si te has visto envuelto en situaciones legales conflictivas recientemente, podrás salir airosamente de ellas y recuperarte de pérdidas. Este será tu día para explorar una nueva fase oculta de tu sexualidad. Puede ser muy divertido y al mismo tiempo revitalizador para tu relación actual. Deja a un lado ciertos convencionalismos, al menos por este ciclo, y vive más intensamente, como corresponde a la naturaleza de tu elemento fuego.

En el caso que seas un nativo del elemento tierra, como Tauro, Virgo o Capricornio, el tono que te envuelve es de consolidación como resultado del tránsito lunar. Termina primero con tus responsabilidades y después dedícate a ayudar a los demás. No comprometas tu trabajo dejándolo de hacer por motivos ajenos pues de lo contrario te verías envuelto en situaciones poco agradables. Esto no significa en ningún momento que dejes de servir o ayudar sino que para poder hacerlo debes comenzar por ti mismo ya que en la medida que tú estés bien, mejor estarán los que te rodean. Ten mucho tacto a la hora de la intimidad para no herir a tu pareja con palabras poco afortunadas en esos momentos tan preciosos. Los impulsos que ahora te invaden deben ser contrarrestados con tu sensibilidad. Podrás hacer con tu capacidad de ver la vida de manera realista lo que se precisa en tu vida económica. De lo contrario corres el riesgo de perder una buena oportunidad.