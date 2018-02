Horóscopo del 20 de febrero | Cada signo vibra dentro de una onda cósmica significativa

Dentro de pocos días recibirás gratas noticias. No hay nada mejor que la paciencia cuando las cosas parecen no ocurrir. No te impacientes, pues no ganarías nada con eso. Disfruta lo que tienes en tu presente, sobre todo en tu realidad amorosa, y no te cuestiones si durará mucho, o no.



En el Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con la Rata Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir