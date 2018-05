Horóscopo del 14 de mayo | El umbral de una nueva quincena; un nuevo capítulo a explorar

Los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio se mueven en aguas rápidas lo cual quiere decir que si no te apresuras y haces lo que desde hace tiempo tienes proyectado hacer estarías perdiendo oportunidades. Todo lo que has planeado no puede esperar más y cuando comience mañana la segunda quincena de mayo debes actuar y lograrás resultados.