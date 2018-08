Horóscopo del 14 de agosto | La luna en virgo te ayuda a terminar tus proyectos

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no te apresures a dar el “sí” a una persona que conociste recientemente y de la cual sabes poco, sobre todo si estás soltero o soltera y esa persona te dice que está unido a alguien, pero en trámites de divorcio. No creas todo lo que te dicen. Si te invitan a salir y compartir con amigos no dejes de hacerlo pues te aguarda una grata sorpresa. No hay nada que te pueda descentrar ni alejar de tu ser amado si te concentras bien en lo que pretendes.