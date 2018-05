Horóscopo del 13 de mayo | Un paisaje astral muy complejo

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio equilibrarán la balanza emocional y no habrá nada ni nadie que te pueda sacar de tus casillas. Tendrás más control en todo lo que estás haciendo, te proyectarás con seguridad y confianza dondequiera que vayas y el amor dejará de ser una quimera o ilusión para empezar convertirse en realidad.

Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario se beneficiarán notablemente con el tránsito de Mercurio que les ayudará a completar gestiones que estaban inconclusas. Si es tu elemento te sentirás en un tono muy confiado y no serás fácil víctima de quienes se te acercan para ofrecerte servicios falsos, productos que no sirven para nada o tratar de envolverte en una actividad dudosa sin que tú lo sepas. Ahora estás muy claro en todo y eres tú quien estará en control en todo momento y no a la inversa. Tu personalidad brilla.