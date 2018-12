Horóscopo del 12 de diciembre | Hay buenas energías económicas vibrando

Si eres del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, hay un tono afirmativo en tus asuntos económicos, se aclaran muchas cosas. Si estabas dudando sobre la efectividad de un negocio nuevo en el que recientemente te has empeñado hoy descubres diferentes aspectos que te ayudarán a encontrar soluciones efectivas y ganar más dinero en el futuro. Disfruta tu relación y no sigas trayendo al presente los problemas superados del pasado. No estropees tu vida con celos ni otros sentimientos posesivos que solamente causan trastornos emocionales pues aún el planeta Urano está retrógrado en uno de los signos de tu elemento y esto puede causar algunas confusiones de índole sentimental.