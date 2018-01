Horóscopo del 11 de enero | Este es el jueves de la intensidad sexual

Con Mercurio en Capricornio, se acentúa una mente clara y analítica, aunque tal vez algo rígida y, a veces, pesimista. Te comunicas con seriedad y precisión, y eres capaz de no sólo de entender las ideas abstractas, sino también de utilizarlas de manera práctica. No obstante, debes tener cuidado de que tus cualidades formales y reservadas no inhiban tu forma de comunicación. Foto: Shutterstock | Univision

