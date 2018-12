Horóscopo del 11 de diciembre | Entiendes mejor al amor

Hoy martes 11 de diciembre de 2018 la Luna sigue en Acuario, rige el número del conocimiento, el 7, y el único planeta que aún sigue en tránsito retrógrado es Urano, en Aries. No dejes que tus consideraciones e ideas económicas te alejen de la posibilidad de ser feliz. Existe una influencia astral muy propicia en tu vida la cual te ayudará a entender mejor donde está el amor, y como separarlo del interés material.

Esto lo verás con más claridad si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario ya que podrás terminar lo que hace días comenzaste y no habías podido concluir debido a las interrupciones. Debes proponerte una meta y no desviarte de la misma hasta que hayas concluido tu trabajo. Así no tendrás más dolores de cabeza al respecto. Se está abriendo una nueva etapa de oportunidades creativas en tu vida la cual te colocará en el lugar ideal para resolver airosamente las cuestiones embarazosas asociadas problemas económicos y legales. Estás dando pasos en camino cierto.