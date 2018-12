Horóscopo 18 de diciembre | Déjate llevar por esas locuras de amor que llegan a tu cabeza

Este martes 18 de diciembre la Luna está en Tauro en medio de la vibración numerológica del cinco, de gran intuición y movimiento. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrógrado en Aries. Déjate llevar por esas locuras juveniles que una vez cautivaron a tu pareja. La responsabilidad y madurez no quiere decir aburrimiento o tedio.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres un nativo de Aries, Leo o Sagitario, si algo no está funcionando bien en tu trabajo y cae dentro de tu marco de responsabilidades no tienes por qué callarte. Expresa tu opinión porque de lo contrario tu silencio podría volverte cómplice de una situación nada buena. En tu empleo o profesión se presentará una excelente oportunidad para la cual debes irte preparando desde estos momentos. ¿Te sientes incómodo por una situación sentimental reciente? No hay nada que perdonar ni lamentar cuando dos personas se aman, siempre se encuentran puntos comunes y soluciones Se presentará la oportunidad de rehacer una relación y encaminarte hacia una nueva etapa de felicidad, armonía y pasión.

Si eres un nativo del elemento tierra, o sea un signo telúrico como Tauro, Virgo o Capricornio evita comentar con tu pareja actual los asuntos íntimos del pasado si no viene al caso, sobre todo si se trata de aclarar algo de uno de los ex cónyuges porque en estos momentos las palabras que se dicen no quedan en el aire y puedes ser mal interpretado. Las incidencias planetarias actuales te vuelven propenso a las infecciones en tus genitales así que redobla tus cuidados a la hora de tener tus relaciones íntimas, particularmente si tu vida sexual es muy activa y con parejas diferentes. ¡Cuídate! El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso, y una forma de ayudarte a aprender en el proceso.

Si eres un nativo del elemento aire, o sea eres del signo Géminis, Libra o Acuario, recurre a tu calma interior y no te desesperes si estás desempleado y no acabas de conseguir el trabajo que necesitas. Si te angustias demasiado causarías una mala impresión en los sitios a los cuales te presentes. Apóyate más en ti mismo y triunfarás. Esta es una etapa muy productiva, así que no te inquietes. Guíate por tu sexto sentido a la hora de confiar en un desconocido que te está ofreciendo un préstamo el cual está atado a muchas condiciones y cláusulas. Evita por todos los medios las discusiones y peleas que no te conducen a nada pues en estos momentos no tienes las de ganar. Así que actúa con discreción y no te empecines en tener la última palabra en un argumento porque no te conviene nada.

Finalmente, si eres un nativo del elemento agua, como lo son los signos Cáncer, Escorpión y Piscis, verás cómo después de las dificultades renace la calma. Lentamente las aguas recuperan su nivel y descubres que tus esfuerzos no han sido en vano. En el amor ha llegado el momento de la intensidad, dejar a un lado viejos prejuicios y lanzarte a la consecución de tu felicidad con la profundidad emocional que caracteriza a tu elemento agua. No obstante, debes ser cuidadoso porque se van a presentar situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y delicadeza debido a ciertos asuntos para aclarar con tu pareja o la persona que te interesa sentimentalmente y el tránsito lunar actual suele volverte algo imprudente. En este ciclo planetario existen muchas posibilidades para que tú y alguien muy cercano a ti estén discutiendo diferentes formas de invertir un dinero en alguna sociedad comercial. Antes de dar los pasos finales o firmar algo cerciórense bien de sus posibilidades y asesórense con expertos y abogados de ser pertinente, las perspectivas son muy buenas, pero solamente si las cosas se hacen bien desde el principio.

