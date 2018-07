3 de julio | Un día de mucha intuición y proyección del sexto sentido

Finalmente, en el caso de los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis podrás definir situaciones que han estado algo confusas ya que ahora tienes una gran claridad intuitiva y tus percepciones son muy atinadas. También debes prepararte para una especie de invitación sorpresa ya que durante estos días habrá visitas de parientes y amigos en tu casa que alterarán tu ritmo de vida habitual, pero que al mismo tiempo te servirán de estímulo y motivación para que hagas lo que debes hacer sin mayores dilaciones. Estas próximas semanas del segundo semestre del año significarán esa transformación necesaria, ese cambio que desde hace tiempo debiste haber hecho en tu vida para aprovechar mejor tu tiempo y no perderlo con quienes no vale la pena, ni en actividades poco productivas. Hoy es un día de muchas revelaciones en las que preguntarás “¿cómo no me había dado cuenta?”.