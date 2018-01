"Ha salido todo bien": el pequeño cantante Adrián Martín Vega sobrevive a la tercera cirugía

Elconmovió al mundo cuando, durante una entrevista al diario The Telegraph, confesó que estuvo al borde del colapso nervioso por no hablar sobre la muerte de su madre, la princesa Diana. Fue su hermano William quien lo ayudó a buscar ayuda: “Me dijo que no era normal pensar que nada me afectaba. Hay que tener esa conversación y te asombrará ver cuánta gente te apoya y cuánta gente se siente igual que tú”, dijo.