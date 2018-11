Golpe bajo a doña Rosa, la mamá de Jenni Rivera: una fan le imputa no haberla cuidado "en vida"

Se trató de una usuaria, que bajo el nombre de 'gusanita76' le escribió: "Ay señora, con todo el respeto, pero si así como cuida el jardín de Jenni la hubiera cuidado en vida , no creo que ella hubiera sufrido tanto, como le pasó. Ahora ya para qué gasta dinero y energía en ponerle flores si ya no las puede disfrutar".

De hecho, doña Rosa Rivera no se quedó callada ante el cuestionamiento. "Gusanita76, ¿tú qué sabes si la cuidé o no? ¿Quién te dijo que no la cuidé? Y con todo el respeto, yo hago lo que quiero y me nace hacer. Es mi hija y no tuya, así que con todo el respeto, ¿dime quién te dijo que no la cuidé?", quiso saber la también madre del reverendo Pedro Rivera, los cantantes Gustavo y Lupillo Rivera, además de los empresarios Rosie y Juan Rivera.