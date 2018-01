Géminis – Números de la suerte 26 de enero 2018

De ahí la necesidad de no decir inmediatamente lo que piensas, ser más empático y ponerte en el lugar de la otra persona, pero sobre todo no dejarte llevar por apariencias pues podrías cometer errores. Estarás en una etapa muy sensible para los demás en la que puedes conquistar corazones, o alejarlos de tu vida. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir