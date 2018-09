Fernando del Rincón supera un "pantano de dolor" tras su cirugía y lanza un emotivo mensaje a sus fans

“Es una deuda que he adquirido y que no tendré como pagarla por el resto de mi vida”, indicó a sus seguidores en las redes sociales. A la vez que les agradeció desde el fondo de su alma y corazón “porque durante ese mes no hubo un solo día en que no recibiera centenares de mensajes de apoyo. Todos los días, el mes completo siempre alguno de ustedes me tuvo presente”.