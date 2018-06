Eugenio Derbez hace un chiste con la madre de Luis Miguel y (muy) pocos se lo aplauden 🤦

Derbez, de 56 años, utilizó el video que se ha viralizado en días en pasados y que muestra a un reportero haciendo su trabajo en vivo cuando de repente una mujer bloquea la transmisión sin darse cuenta y le grita a otra persona para que la alcance. Al reportero no le queda de otra que echarse a reír, mientras que la mujer, al darse cuenta de que algo está pasando, se mueve del lugar. "Luis Miguel no ha encontrado a su mamá... ¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren!", escribió el protagonista de la cinta 'Overboard' bajo el video.

Otra seguidora, identificada como 'Sofía La Verdadera', también expuso su malestar: "Esta vez no Eugenio, no está bien, tú puedes visitar la tumba de tu santa madrecita, Luis Miguel no y eso es sencillamente una tragedia. Por otro lado no te burles del físico de nadie, mal ejemplo".