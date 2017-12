Este es el mal que padece 'La Chilindrina' y por el cual tuvo que cancelar su gira de despedida

Aunque estaba muy emocionada por su gira del adiós, que inició hace un par de semanas en Estados Unidos, María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', tuvo que suspenderla debido a una caída que sufrió dentro de su casa y por la cual se lastimó las rodillas y el brazo derecho, aunque ya están sanando.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, la actriz nos comentó lo difícil que la ha pasado en estos últimos días: “Sufro de vértigo, es algo que no tiene cura pero se controla, y por querer levantarme rápido me caí y me lastimé las rodillas y los brazos, que no se me fracturó nada gracias a Dios, pero sí quedaron muy lastimados”.



María Antonieta dice que el tema del vértigo es algo delicado, pues el viajar seguido le afecta, además de que debe procurar no levantarse muy rápido de un lugar: "Cuando viajo tengo que estar desde un día antes para estabilizarme, porque no es cosa fácil".

Antes de la caída Tony (como le dicen sus amigos más cercanos) estuvo internada un par de días en un hospital debido a una bronquitis asmática: “Cuando estaba en la gira ya me costaba trabajo el hablar y bailar y todas las cosas que hago, me fui al doctor y me dijo que estaba muy grave, entonces nos internamos, porque también mi marido estaba enfermo; sufrió de una neumonía, así que los dos nos internamos", aseguró.



Aunque la gira la tenía muy animada, 'La Chilindrina' tendrá que esperar hasta finales de enero para poder retomarla por indicaciones médicas, mientras su gran amigo, Carlos Villagrán la reemplazará durante su ausencia, pues el actor le dijo que sí ocuparía su lugar desde que se enteró de sus problemas de salud: “Le tengo que agradecer mucho su apoyo, porque la gira ya no se podía cancelar, y le está yendo muy bien a mi amigo querido”, finalizó.

