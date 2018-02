Esta es la razón por la cual Raúl Araiza teme volver a caer en las adicciones

Raúl Araiza se sincera al momento de confesar que este 2018 le bajará a la carga de trabajo, ya que se siente cansado y tiene temor de que lo vuelvan a internar en un centro contra las adicciones como le ocurrió en el 2010, cuando estuvo recluido por más de un mes debido al estrés de su carga laboral.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, el conductor señaló: "El 2017 fue muy bueno pero sí tuve mucho trabajo, me dejaron hacer novela al mismo tiempo que el programa Hoy, en donde sigo; también estuve en el programa 'Miembros al aire' todo el año pasado, más las conducciones especiales y las cosas que fueron salieron que agradezco mucho, pero que sí me provocaron un exceso de trabajo. Entonces sí le bajaré, porque no quiero que me encierren otra vez”.



El elenco de ‘Papá a toda madre’ se reúne por primera vez El elenco de 'Papá a toda madre' se reunió para dar el claquetazo oficial de inicio de grabaciones, en donde por primera vez se dejaron ver a las cuatro parejas que protagonizarán esta tierna historia de amor. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Maite Perroni y Sebastián Rulli son los dos actores que llevarán el eje de la historia, siendo esta la primera vez que trabajan juntos dentro de un melodrama. ¿Te gusta la pareja? son los dos actores que llevarán el eje de la historia, siendo esta la primera vez que trabajan juntos dentro de un melodrama. ¿Te gusta la pareja? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Maite Perroni hará un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, será una mujer independiente y trabajadora. La actriz aseguró al programa 'Hoy' que con este personaje se dejarán atrás los estereotipos de las amas de casa. hará un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, será una mujer independiente y trabajadora. La actriz aseguró al programa '' que con este personaje se dejarán atrás los estereotipos de las amas de casa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sebastián Rulli será un hombre que lo tiene todo, pero que de la noche a la mañana se tiene que hacer cargo de la empresa familiar, así como de una niña que llega por sorpresa a su vida. Sin duda un personaje muy diferente para este galán de telenovelas. Mientras que el personaje deserá un hombre que lo tiene todo, pero que de la noche a la mañana se tiene que hacer cargo de la empresa familiar, así como de una niña que llega por sorpresa a su vida. Sin duda un personaje muy diferente para este galán de telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Regina Graniewicz será la angelical 'AniFer', ella llegará para cambiarle la vida al personaje de Sebastián Rulli, quien se verá envuelto en un sinfín de problemas gracias a ella. La pequeñaserá la angelical 'AniFer', ella llegará para cambiarle la vida al personaje de, quien se verá envuelto en un sinfín de problemas gracias a ella. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mark Tacher también forma parte de este elenco, siendo uno de los pocos personajes que no estará casado ni tendrá hijos, pero que no importando eso, será el fiel consejero de Sebastián Rulli. también forma parte de este elenco, siendo uno de los pocos personajes que no estará casado ni tendrá hijos, pero que no importando eso, será el fiel consejero de Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las parejas de 'Papá a toda madre' está conformada por el actor español Sergio Mur y la hermosa Ana La Salvia, ambos nuevos rostros en las pantallas de Televisa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ana La Salvia interpretará a 'Dulce', una mujer irresponsable que deja a sus hijos y a su esposo a la deriva, mostrando que en la vida también hay mujeres que no se responsabilizan de su familia. Sin duda un personaje que causará mucha polémica. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El actor Sergio Mur llegó a México hace algunos días para integrarse al equipo de 'Papá a toda madre', siendo este su debut dentro de las telenovelas mexicanas. ¿Te parece atractivo este galán? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raúl Araiza. Verónica Jaspeado regresa a las telenovelas después de algunos meses de ausencia dentro de las telenovelas, pues a principios de este 2017 pudimos disfrutar de su trabajo en 'Vino el amor', ella hará una divertida pareja junto al actor y conductor Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Raúl Araiza a la actuación, pues después de dedicarse por 9 años a la conducción de diferentes programas, ahora vuelve con un personaje que tendrá que atender una casa y hacerse responsable de sus hijos, esto mientras su mujer trabaja y aporta el dinero a la familia. Sin lugar a dudas la sorpresa de esta historia fue el regreso dea la actuación, pues después de dedicarse por 9 años a la conducción de diferentes programas, ahora vuelve con un personaje que tendrá que atender una casa y hacerse responsable de sus hijos, esto mientras su mujer trabaja y aporta el dinero a la familia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Juan Carlos Barreto y Michelle González, sin duda la pareja más dispareja de la historia, pero pronto descubriremos el motivo de la diferencia de edades. La cuarta pareja de esta original historia está conformada por, sin duda la pareja más dispareja de la historia, pero pronto descubriremos el motivo de la diferencia de edades. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Michelle será una mujer joven y llena de energía que mantendrá un matrimonio con un hombre mucho mayor, por lo cual sus conflictos serán muchos, pero todos ellos tocados con un poco de comedia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Juan Carlos Barreto será el de un hombre divorciado, pero que ha decidido rehacer su vida junto a una mujer joven, pero lo que no se espera es que ella tenga ganas de descubrir el mundo de la maternidad cuando él ya no quiere saber nada de bebés. Mientras que el personaje deserá el de un hombre divorciado, pero que ha decidido rehacer su vida junto a una mujer joven, pero lo que no se espera es que ella tenga ganas de descubrir el mundo de la maternidad cuando él ya no quiere saber nada de bebés. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Verónica Montes será la primera vez que interprete a una villana cómica dentro de los melodramas, ella será la encargada de hacerles la vida imposible a los personajes de Sebastián Rulli y Maite Perroni. será la primera vez que interprete a una villana cómica dentro de los melodramas, ella será la encargada de hacerles la vida imposible a los personajes de Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Regina y Bárbara López sorprenderán con sus actuaciones, pues ambas se han preparado para interpretar sus respectivos papeles y aprovechar al máximo esta gran oportunidad dentro de las telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Las grabaciones de 'Papá a toda madre' ya comenzaron y muy pronto esta hermosa historia llegará a las pantallas de Univision. ¿Te gusta el elenco de esta telenovela? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



El también actor, a quien vemos todas las noches en la novela ‘Papá a toda madre’ en el personaje de 'Toño Barrientos', comentó que siempre ha agradecido todas las oportunidades que le han dado, pero que ahora sí lo pensará dos veces para aceptar o no algún proyecto que venga.

" En verdad que me sigue sorprendiendo que me llamen y que me busquen, siempre estaré agradecido por eso, pero ahora sí quiero estar más en paz, disfrutar a mis mujeres, la vida en sí. No por querer ganar más dinero tengo que aceptar todo, primero tengo que encontrar mi estabilidad emocional y la de mis mujeres y la familia en general, porque cuando me pongo mal me llevo 'entre las patas' a todos”.



Raúl Araiza y ‘El Burro’ van Rankin, en un ataque de enojo terminaron besándose los labios Televisa 0 Compartir



Raúl cumplió 11 años de formar parte del equipo de conductores del matutino ' Hoy', donde se ha sentido como 'pez en el agua', por lo que agradece que todos los días aprende algo nuevo: “ No es fácil estar todas las mañanas frente a la cámara, pero yo sigo en el camino de crecer como persona y como profesional”, finalizó .

También te puede interesar: