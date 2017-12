“Es mi marido en la filantropía”: dice Eva Longoria de Ricky Martin en su esfuerzo para auxiliar a Puerto Rico

En un evento que coincidió con la muestra anual de arte en Miami, Art Basel, Ricky Martin y Eva Longoria hablaron durante la gala de la fundación Global Gift de la necesidad que existe en Puerto Rico y reconocieron la labor humanitaria que ha hecho por el mundo el cantante español Miguel Bosé.

"Miguel es un amigo de los dos. Él siempre está ayudando a nuestra comunidad, tiene muchos proyectos en México, en Panamá, en todo el mundo. Siempre hemos querido darle un premio, pero siempre está ocupado. ¡No descansa!", dijo a EFE la actriz Eva Longoria.

"El tiempo de publicación de álbumes es cada vez más espaciado, lo cual me permite ocuparme mucho de mis fundaciones y de los compromisos que tengo con determinadas causas. Queda mucho que hacer", explicó a EFE Miguel, nacido en Panamá dado que su padre se encontraba allí por cuestiones laborales.

El cantautor, de 61 años, es parte de la Fundación Lucha contra el Sida y, junto al cantante colombiano Juanes, del movimiento ‘Paz Sin Fronteras’.



Desfile de estrellas latinas en la gala organizada por Ricky Martin y Eva Longoria Miguel Bose, Eva Longoria y Ricky Martin. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Los latinos son muy amigos. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir El cantante llegó de la mano de su novio el artista Jwan Yosef. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jwan siempre apoya a su prometido en la mayoría de sus actividades sociales. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir A la actividad llegaron Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Además de la modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La artista terminó un año bendecida luego de ser la modelo del video de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Despacito'. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Eva Longoria dijo que Ricky Martin es su "marido en la filantropía". Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Alan Tacher fue el maestro de ceremonias de la gala y asistió con su esposa, quien espera el quinto hijo del presentador de Despierta América. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ricky Martin y Zuleyka Rivera disfrutaron la música de Gilberto Santa Rosa. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Eva Longoria dijo que se siente puertorriqueña. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir



“Global Gift tiene casi 10 años. Este año, Ricky me llamó y me dijo tenemos que dedicar toda la noche a Puerto Rico”, dijo Eva, quien se unió a Ricky, a quien ella considera su “marido en la filantropía”.

Durante la gala se subastaron obras de artistas como Domingo Zapata, Alec Monopoly, Jwan Yosef y Alex Mijares, entre otros. Y cantaron los puertorriqueños Ednita Nazario , Jeimy Osorio y Gilberto Santa Rosa.

“Ella me da el crédito a mí, pero el corazón de esta mujer tú no sabes cómo es, (…) ahora yo me quiero enfocar en mi gente, desafortunadamente ya van 78 días que mucha gente en mi tierra no tiene electricidad, medicinas, agua potable”, afirmó Ricky Martin a Alan Tacher, el maestro de ceremonias de la actividad.



Subastan un cuadro pintado con ayuda de Alejandro Sanz para enviar ayudas a Puerto Rico Univision 0 Compartir



“No nos están tratando como ciudadanos americanos, la gente del centro de la isla está muriendo”, aseveró a EFE el cantante quien llegó a la gala de la mano de su novio Jwan Yosef.

Al preguntarles dónde van a pasar sus vacaciones de Navidad, Eva Longoria dijo que pensaba ir a México, entre otros países, mientras que el puertorriqueño recalcó que quiere pasar su cumpleaños y el fin del 2017 en Puerto Rico, con su gente.

“Yo me voy para Puerto Rico, con luz o sin luz, no me importa, yo prendo los generadores, allí estaremos, yo necesito pasar mi Navidad con mi familia, mi cumpleaños y el Año Nuevo, y el año que entra empezamos a trabajar rapidito”, recalcó el boricua.