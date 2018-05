En la recta final de su embarazo, Ana Patricia responde si buscará un tercer hijo 🤰

La conductora y empresaria Ana Patricia Gamez se sentó frente a una cámara y con la soltura y gracia que la caracteriza explicó por qué se le hizo imposible cumplir con su promesa de documentar en YouTube el día a día de su segundo embarazo, como inicialmente se había propuesto. Consciente de que su audiencia la entiende, detalló: "Me levanto muy temprano, a las 4:00 de la mañana para ir al programa, Despierta América. Salgo al mediodía y no es que tenga la tarde libre porque me dedico a ser mamá al 100 por ciento, ama de casa y a parte de que tengo otras cosas que hacer, negocios personales".

Dicho eso, la mamá de Giulietta Martínez, comenzó a ponerse al día con sus seguidores, respondiendo a las interrogantes que le han hecho sobre este segundo y último embarazo. Sí, porque según contó en su video, tanto ella como su esposo Luis Carlos Martínez han tomado la decisión de cerrar la "fábrica. Queremos ser una familia de cuatro y creo que así somos más que felices".

Con una sonrisa, Ana Patricia reiteró que aunque su médico le dio como fecha tentativa de este parto el 26 de julio, día de su cumpleaños 31, ella siente que se va a adelantar. "Así sucedió en mi primer embarazo con Giulietta. La fecha de ella era el 13 de mayo y nació el 5".

Hasta el momento, ha aumentado 21 libras (9.5 kilos), lo que a su juicio "está bastante bien. Con Giulietta subí 25 libras (11.3 kilos) al término del embarazo". Aseguró que come todo lo que se le antoja, aunque respetando las restricciones de no ingerir nada crudo y tampoco alcohol. No ha sufrido de náuseas, ni mareos, pero sí se ha sentido muy cansada, con mucho sueño y, en estos últimos meses, ya se presentó el dolor de la ciática. Lo peor es que para aliviarlo no puede tomar nada. "Es un dolor que se va una vez que nace el bebé", le dijo su médico.

La ganadora de la corona de Nuestra Belleza Latina 2010 admitió que no siempre quiso ser madre. "Antes de conocer a Luis, no, (la maternidad) no estaba en mis planes. Pero las cosas se dieron, Dios me lo mandó a él, nos casamos y creo que ahí nació mi deseo por querer ser la madre de sus hijos y el elegirlo a él como padre de mis hijos ha sido lo mejor de mi vida".

En cuanto a qué nombre llevará el nuevo integrante de su familia, Ana Patricia aseguró que contrario a la creencia popular no lo llamará Romeo, "la verdad yo creo que sería el último nombre que escogería para mi hijo"; también Iker está descartado. Sobre Gael, el nombre que su hija Giulietta ha dicho que llevará su hermanito, explicó que aunque le encanta, aún no está convencida de que sea ese al "100 por ciento".

Ignora dónde lo escuchó la pequeña, pero alegó que en algún momento también llamaba al bebé Victoria. Sin embargo, este fin de semana podría ser determinante para la criatura pues ya su esposo la invitó a "hacer la tarea y buscarle un nombre al bebecito".

A la pregunta de si le teme al parto, Ana Patricia replicó que no. "Recuerdo mi primer parto como uno de los días más felices de mi vida y de verdad que siento que este va a ser igual de bello. Aunque hay dolor, obviamente desde el momento en que se te rompe la fuente (...) No le tengo miedo, para nada, porque sé que va a ser un día muy feliz, tanto en mi vida como en la de Luis y de Giulietta aunque no sé si se vaya a poner celosa, ojalá que no", comentó entre risas.