Emir Pabón se llevó tremendo susto por abusar de bebidas energizantes

La vida del músico no es tan agradable como parece. Trabajar de noche con frecuencia, el ajetreo entre una presentación y otra, pocas horas de sueño y para usted de contar. Esto fue lo que llevó hace unos días a Emir Pabón, vocalista del Grupo Cañaveral, a beber 6 latas de una popular bebida energizante cargada de cafeína y estimulantes. Luego de eso tuvo que correr pero no a una tarima si no a un hospital: sintió que estaba sufrendo un infarto.