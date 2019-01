El vocalista de Reik, grupo nominado a Premio Lo Nuestro, revela diferencias entre los integrantes de la banda

Navarro, quien también está feliz porque se presentará con sus compañeros en el show de PLN, considera que el momento que viven no es producto de la casualidad: "Cuando los artistas de pop no hacían colaboraciones, nosotros le pusimos ganas a todo eso. Fuimos de los primeros artistas en el mundo del pop en entender la importancia de las colaboraciones, de hacer crecer el mundo de la música desde ese lado. Siempre supimos que se trataba de hacerlo más grande, no más competivo".